Hurtigruten, una crociera per vedere l’eclissi di sole in Antartide

Osservare un fenomeno raro come l'eclissi di sole direttamente dal mare, nel luogo dove l'effetto è ancora più evidente e scenografico: è la nuova proposta firmata da Hurtigruten.

La compagnia di navigazione metterà a disposizione due navi della propria flotta per guardare l'eclissi di sole in Antartide al largo del Polo Sud, evento che, sottolinea CruiseMag, si ripeterà solo dopo altri 75 anni.



A bordo insieme agli ospiti ci saranno esperti selezionati per tenere conferenze: "La prima nave da spedizione ibrida al mondo, MS Roald Amundsen, insieme a MS Fram, sarà posizionata al largo delle Isole Orcadi meridionali per consentire ai passeggeri di ammirare questo incredibile spettacolo della natura", ha spiegato Daniel Skjeldam, ceo di Hurtigruten.



Oriana Davini