Ponant presenta la prima nave ibrida per le spedizioni tra i ghiacci

La flotta di Ponant si arricchisce con una nuova nave, la tredicesima. Si tratta di Le Commandant Charcot, prima imbarcazione ibrido-elettrica destinata alle spedizioni polari alimentata a gas naturale liquefatto.

Conta 123 cabine private ed è stata progettata per navigare in luoghi remoti del pianeta come il Polo Nord, le isole Svalbard, la Groenlandia e così via.



Le Commandant Charcot appartiene alla Polar Class PC2 ed è dotata di una serie di eco-tecnologie che riducono l'impatto ambientale.



Come riporta travelmole.com, durante le crociere, gli ospiti potranno approfittare di numerose attività come la pesca tra i ghiacci, conferenze con esperti, kayak e trekking in località suggestive ed estreme.



