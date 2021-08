Etnia Travel Concept entra nel business del real estate

Etnia Travel Concept si evolve anche in periodo di pandemia. L’azienda ha infatti appena varato il progetto My Real Estate by Etnia Travel Concept, entrando nel mercato dell’immobiliare. Un’avventura iniziata proponendo al mercato europeo appartamenti e case in affitto a Zanzibar, "capendo fin da subito la potenzialità di questo nuovo business, che sta sempre più entrando nel nostro quotidiano”, spiega una nota dell’azienda.

La nuova realtà, creata grazie all’ufficio a Zanzibar gestito da Raffaella Dinon, con la collaborazione del partner Holiday Go ltd, promuove affitti a medio e lungo termine e investimenti immobiliari a partire da 70mila euro per chi voglia disporre di una seconda casa a a Zanzibar.