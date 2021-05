Etnia Travel Concept intende rimborsare i voucher emessi per riproteggere i viaggi non effettuati dai clienti nei mesi scorsi. L’operatore non adotterà infatti la policy prevista dall’emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto Sostegni.



“Riteniamo che diventi molto complesso da parte delle agenzie comunicare ai propri clienti che dovranno attendere ulteriori sei mesi poter rimborsare i propri clienti – si legge in una nota diffusa dal t.o. -, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il voucher ottenuto. Di sicuro quanto applicato dal nostro Governo in merito ai voucher fra marzo e agosto del 2020 è stato vitale per la sopravvivenza di moltissimi tour operator e agenzie di viaggi, ma è altrettanto vero che, a seguito di una riflessione pratica, etica e commerciale, essendo nella possibilità di farlo, non riteniamo opportuno prolungare ulteriormente la scadenza ma preferiamo azzerare i nostri debiti nei confronti dei clienti entro i termini assimilati da quasi un anno”.