Jump cresce e registra buoni risultati quanto a fatturato e passeggeri. Le destinazioni più richieste sono la Calabria, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

Tornano di moda anche le città d’arte italiane come Roma, Firenze e Venezia e anche città europee come Barcellona, Parigi o Valencia e regioni come l’Andalusia.



Tra le destinazioni estere è preponderante la voglia di scoprire e vivere la Grecia che, per numero di prenotazioni e preventivi, supera anche la Spagna.



L’inverno

Anche per l’inverno, le prenotazioni indicano la tendenza dei clienti a voler viaggiare. Le destinazioni più gettonate richieste sono le isole Canarie, le capitali europee e le Maldive.

Il back-office di Jump segnala, inoltre, l’ampio utilizzo dello strumento di condivisione social delle offerte direttamente dalla piattaforma, un ottimo mezzo per attirare nuova clientela attraverso la sponsorizzazione di annunci, come anche l’aumento costante delle richieste per le white label.



Jump consente, infatti, di integrare i siti delle agenzie di viaggi con il proprio e-commerce, amplificando ulteriormente gli strumenti di comunicazione e vendita.



“Gli agenti di viaggi - ha spiegato Ezio Birondi (nella foto), chief operating officer divisione tour operating del Gruppo Uvet -, hanno compreso le opportunità di business offerte da Jump Travel, che registra continue e costanti crescite di volume. Alla base dei risultati positivi, oltre alla flessibilità e alla dinamicità del tour operator, anche la varietà del prodotto offerto, sia in termini di destinazioni, sia per tipologia, la velocità di risposta della piattaforma, il servizio di assistenza h24 e la responsabilità totalmente a carico di Jump. In particolare, Jump è scelto dalle agenzie di viaggi per la capacità di gestire e controllare la redditività delle pratiche, oltre al fatto che la commissione non è soggetta a Iva per i prodotti Cee e non richiede un canone di utilizzo. Le agenzie devono trasformare la propria esperienza in business e Jump è un’ottima soluzione in quanto, a seconda del cliente, possono modulare in piena autonomia il proprio guadagno”.