Jump Travel punta su Malta per l’estate. L’operatore del gruppo Uvet crede nella ripartenza del Mediterraneo. Da qui la decisione di investire sull’isola, avviando una serie di attività di comarketing con Malta Tourism Authority.

Per la stagione estiva l’operatore propone un ventaglio di hotel a cinque stelle nella zona di St. Julian’s.



Formazione

Per presentare il prodotto, Jump Travel, in collaborazione con l’ente, ha avviato perciò con un webinar la formazione dedicata alle agenzie. La partnership con Malta Tourism Authority proseguirà poi con una campagna di promozione dell’estate e, in seguito, con un secondo momento a sostegno dell’autunno, che promuoverà Malta e la sua lunga bella stagione.



“Malta è una meta molto smart che offre servizi personalizzabili e di altissima qualità, con un ampio ventaglio di attività sia per gli amanti delle vacanze active che per chi sceglie mete più culturali. Natura, cultura e attività sportive sono punti fermi delle iniziative outdoor offerte dalle isole maltesi, così come l’enogastronomia e la possibilità di fare esperienze a contatto con le tradizioni locali – spiega il direttore dell’ente Ester Tamasi -. Per tutto questo siamo molto lieti della nuova partnership con Jump, un operatore che siamo certi saprà mettere in risalto le caratteristiche più accattivanti delle nostre isole”.