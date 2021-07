Regent Seven Seas: sold out in tre ore la crociera intorno al mondo del 2024

Le crociere intorno al mondo continuano ad avere un incredibile successo di pubblico e ogni volta che le compagnie le mettono in vendita il sold out è garantito. E per raggiungere l’obiettivo del tutto esaurito non serve molto tempo, anche se il tour programmato è fissato per il 2024.

È il caso di Regent Seven Seas Cruises, che ha giocato veramente di largo anticipo per la messa in vendita del prossimo tour da ben 132 notti. Ma la cosa non sembra avere impensierito gli affezionati clienti della compagnia e nel giro di tre ore non è stato possibile trovare anche un posto disponibile.



La mega crociera a bordo della Seven Seas Mariner, si legge su Travelmole, toccherà 66 porti in 31 Paesi toccando 4 continenti.