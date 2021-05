Regent Seven Seas Cruises riparte in ottobre da Venezia

Dopo avere annunciato il ritorno Seven Seas Splendor l'11 settembre da 11 Southampton, Regent Seven Seas Cruises annuncia la ripartenza di tutta la flotta. Le altre 5 navi torneranno attive gradualmente entro febbraio 2022.

L'idea della compagnia è quella di garantire gli itinerari già pubblicati almeno per quanto è oggi possibile, e lo farà già dal 16 ottobre con Seven Seas Explorer da Venezia.

Successivamente sarà il turno di Seven Seas Mariner, il 18 dicembre da Miami e a seguire Seven Seas Navigator il 6 gennaio 2022.

L'ultima sarà invece Seven Seas Voyager, il 15 febbraio 2022 da Barcellona.

Come riporta travelmole.com, per Seven Seas Explorer e Seven Seas Voyager sono state disegnate 17 nuove crociere da vivere tra Europa e Caraibi.

