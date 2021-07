Kappa Viaggi: un tris di proposte per il mercato italiano

di Gaia Guarino

Sono 3 i marchi di villaggistica che Kappa Viaggi ha destinato al mercato italiano: i club Coralia, gli Eldorador – novità 2021 – e i Kappa Club.

I Coralia sono strutture a 3-4 stelle con un'animazione molto coinvolgente, gli Eldorador ruotano intorno al concetto di famiglia e sport, l'animazione è pensata per bambini e adolescenti, le strutture sono di categoria 5 stelle. I Kappa Club, in ultimo, sono a base di esperienze chiamate 'Momenti K'. L'intrattenimento è soft e 'à la carte', il cliente viene portato alla scoperta di quanto c'è fuori dal club, in contesti unici e distanti dagli assembramenti turistici.



“Complessivamente proponiamo 13 club per l'Italia di cui 9 in Europa - sottolinea Michele Mazzini (nella foto), direttore di Kappa Viaggi -. Coralia, Eldorador e Kappa Club prevedono la formula all inclusive, abbiamo alcuni Kappa Club soltanto per adulti, in altri invece dedichiamo molte attività ai più piccoli lavorando anche a fianco di associazioni dedite all'ecologia e alla sostenibilità, spiegando ai bambini come rispettare gli animali, pulire la spiaggia e così via”.