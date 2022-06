KappaViaggi, rotta sul corto e medio raggio: incentivi per le agenzie

"L’idea è di far capire alle agenzie che Kappa Viaggi non è solo uno specialista sul medio e lungo raggio ma anche sul bacino mediterraneo con un’offerta club (Eldorador, Kappa e Coralia) o prodotti generalisti". Così Michele Mazzini, direttore generale del tour operator, annuncia gli impegni sul prodotto corto-medio raggio; mettendo le agenzie di viaggi al centro.

Attualmente le vendite sulla Spagna stanno dando soddisfazioni al tour operatro. Leggermente meno brillanti quelle sulla Grecia, come precisa in una nota il t.o. stesso, dove le proposte spaziano da Creta a Rodi fino a Corfù.



Sul fronte commerciale, Kappa Viaggi annuncia per gli agenti di viaggi il raddoppio dei buoni acquisto fino al 31 dicembre 2022. Per ogni prenotazione effettuata dal sito gli agenti riceveranno un buono da 10 euro invece che da 5, mentre per le vendite su Grecia e Spagna il valore del buono sarà di 20 euro invece che di 10. Per la prima prenotazione, sia da sito che da booking, sarà corrisposto all'agenzia un buono da 50 euro.