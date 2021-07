Ncl, Eamonn Ferrin nominato vp of International Business

Eamonn Ferrin è il nuovo vice president of International Business di Norwegian Cruise Line. La compagnia di crociere rafforza così la sua strategia di vendita.

Ferrin supervisionerà le vendite di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la presenza internazionale della compagnia approfondendo i rapporti esistenti, individuando nuove opportunità e integrando ulteriormente i mercati internazionali nel piano aziendale globale della Società. In questo ruolo riporterà a Todd Hamilton, senior vice president of sales di Ncl.



Ferrin è entrato a far parte della società nel gennaio 2019 come vice president e managing director per Regno Unito, Irlanda, Israele, Sud Africa e Medio Oriente. “Con la sua comprovata esperienza nel settore dei viaggi e dell’ospitalità, Eamonn sa come guidare il business locale e globale - ha affermato Hamilton -. Siamo entusiasti che Eamonn assuma questo ruolo in un momento così cruciale nella storia della nostra azienda. Non solo riprenderemo la navigazione questo luglio, ma stiamo anche aprendo un nuovo capitolo per Ncl con il lancio della nostra Prima Class, che vedrà la consegna di sei navi di nuova generazione dal 2022 al 2027. L'esperienza e le competenze uniche di Eamonn continueranno a essere un bene inestimabile”.