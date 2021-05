di Gaia Guarino

Norwegian Cruise Line pensa all'estate 2021 con lo sguardo già proiettato al futuro. Un futuro che si chiama Norwegian Prima. Questa nuova classe includerà 6 navi disegnate con la volontà di elevare il livello del brand e del prodotto.

"L'elemento chiave saranno gli ampi spazi aperti - spiega Kevin Bubolz, managing director Ncl Europe -. Inoltre, Norwegian Prima godrà del miglior rapporto tra capienza e numero di passeggeri. Esclusiva sarà l'esperienza all'interno del 'The Haven', una nave nella nave a disposizione dei clienti che cercano privacy e lusso".



Attenzione al trade

Una nave che parla italiano già nel nome e per la quale sono in corso dei webinar formativi per gli adv e i t.o.. Un prodotto diverso da scoprire al motto di 'Be the first'. "L'obiettivo è raggiungere un target molto specifico", aggiunge Francesco Paradisi, senior business development manager. "Per questo abbiamo iniziato a presentare Prima al trade, andiamo svelando nuovi dettagli a poco a poco mantenendo così sempre vivo l'interesse del mercato".



L'estate di Ncl

L'estate di Ncl si tinge di bianco con il ritorno in Alaska. Il presidente Joe Biden ha dato l'ok per riprendere in agosto la navigazione da Seattle all'Alaska senza prevedere alcuno stop nei porti canadesi, attualmente ancora chiusi. "Si tratta di un qualcosa di importante soprattutto per uno Stato che vive essenzialmente di turismo e che nell'ultimo anno ha sofferto parecchio", racconta Bubolz.



Complessivamente il trend estivo si sta rivelando positivo e, come sottolinea Paradisi, l'aver optato per la decisione di imbarcare soltanto persone vaccinate contro il Covid-19 sta dando i suoi risultati. "Le persone ci percepiscono come luogo per una vacanza sicura", precisa.



Il mercato italiano sta rispondendo bene, prenotando l'itinerario da Atene a bordo di Jade, ma l'attesa maggiore è per settembre, quando Epic (il 7 settembre) e Gateway (il 13 settembre) torneranno operative da Civitavecchia.