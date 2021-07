Princess apre le vendite degli itinerari 2023

Princess Cruises gioca d’anticipo. La compagnia di crociere si appresta ad aprire le vendite degli itinerari 2023 nel Regno Unito e in Europa.

La programmazione sarà acquistabile a partire dal 16 luglio e includerà 67 crociere dai 7 ai 33 giorni, per un totale di 177 partenze, si legge su Travel Mole.



Cinque le navi di classe Medallion che la compagnia impegnerà negli itinerari: Enchanted Princess, Sky Princess (per il terzo anno consecutivo basata nel Regno Unito), Regal Princess, Emerald Princess e Island Princess.



Le navi salperanno verso 116 destinazioni in 32 Paesi.