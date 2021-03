Holland America e Princess Cruises: l'Alaska via terra in attesa di tornare a navigare

Holland America Line e Princess Cruises hanno studiato alternative alle crociere in Alaska, che quest’estate difficilmente potranno essere realizzate. Le due compagnie hanno dichiarato che offriranno tour nello Stato solo via terra, appoggiandosi alla rete di alloggi e risorse turistiche di cui dispongono.

Entrambe le compagnie di crociera, come riportato da Travel Weekly, offrono da molto tempo tour a terra in Alaska utilizzando i Princess Alaska Lodges, gli hotel Holland America Line Westmark e i tour Gray Line Alaska.

A lungo la crociera è stata infatti combinata con un tour pre o post crociera e così, tra le opzioni per la prossima estate, ci saranno tour accompagnati di 6 e 7 notti o tour individuali di 5 e 6 notti a Kenai, Anchorage, Denali e Fairbanks, utilizzando anche le linee ferroviarie e su gomma dell'Alaska.



Dave McGlothlin, vicepresidente delle operazioni tour per entrambi i marchi, ha affermato che le compagnie sono "impegnate ad aiutare i visitatori a scoprire l’Alaska in modo sicuro. La stagione delle crociere in Alaska è comunque minacciata dalla decisione del Canada di estendere il divieto fino a febbraio 2022, perché le grandi navi devono iniziare, terminare o fare scalo nei porti canadesi come parte degli itinerari verso l’Alaska”. Da qui l’esigenza di proporre un’alternativa per tenere aperta la destinazione.



"Princess Cruises ha navigato in Alaska per più di 50 anni e l'incredibile Last Frontier fa parte della nostra eredità - ha detto Jan Swartz, presidente di Princess -. Sappiamo quanto l’Alaska dipenda dagli introiti delle crociere e faremo tutto il possibile per sostenere i nostri partner commerciali e le comunità dello Stato".