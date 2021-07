Un boutique hotel che si affaccia sulla costa settentrionale della Sardegna e si propone ai suoi ospiti con un look nuovo, frutto di un attento restauro. L’Hotel Moresco di Santa Teresa di Gallura entra a far parte dell’offerta Veratour diventando la decima struttura nel portafoglio del tour operator tra Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia.

Nuova vita a un patrimonio storico

“Il lancio dell'Hotel Moresco è per noi un evento importante - commenta Stefano Pompili, direttore generale Veratour - (nella foto a destra insieme a Riccardo - vicino a lui - e a Daniele Pompili); questa struttura non solo esprime al meglio le caratteristiche a cui i nostri clienti sono abituati, come la grande qualità dell'accoglienza e un punto mare spettacolare, ma rappresenta anche un passo in una nuova direzione per noi”.



Con l'Hotel Moresco, aggiunge Pompili, l’operatore è riuscito infatti “a ridare vita e smalto a un patrimonio storico della zona che in passato rappresentava un punto di riferimento anche per celebrità e star del cinema”.



Sguardo sull'Italia

Un investimento importante per l’operatore, che fa seguito a una politica di rafforzamento delle strutture italiane, sulla scia di una tendenza sempre più marcata dei clienti a scegliere vacanze di prossimità.



A oggi, infatti, le prenotazioni per i villaggi italiani sono quelle che ottengono il maggior successo. Il 70% di clienti Veratour resterà entro i confini nazionali, contro un 15% che sceglie la Spagna e un altro 15% che opta per la Grecia.



La nuova struttura sarda può contare sulla ventennale esperienza di Yuri Cesati alla direzione, coadiuvato da Riccardo Pompili fresco di laurea in Hotel & Business Management all’Università di Glion, al suo debutto sul campo. A gestire la cucina Massimo Sgobba, storico Corporate Chef Veratour.