Il turismo interno governa ancora l’estate. Ma non è più un dominio assoluto, come spiega il Quality Group: aumentano infatti le conferme per i viaggi di Europa e crescono le richieste anche per il medio e il lungo raggio, in attesa della riapertura.

“L’avanzamento della campagna vaccinale e la possibilità di muoversi ha creato un sostanziale fermento nel mercato - commenta il direttore commerciale Marco Peci (nella foto) -; anche se siamo lontani dai numeri pre-pandemia, riusciamo a intravedere uno spiraglio di luce che ci fa ben sperare per il secondo semestre 2021 e soprattutto per l’inizio dell’anno nuovo. Sono molte le richieste e le conferme di prenotazione che stiamo ricevendo, soprattutto per l’Italia e l’Europa”.



Le difficoltà da superare

Il cambio di scenario non toglie però che ci siano diversi ostacoli ancora sul cammino del turismo. “Ci sono oggettive difficoltà operative - aggiunge Peci -, determinate dalla precaria situazione generale in cui versa il mondo del turismo, fermo da troppo tempo che frenano la ripartenza ma che potrebbero risolversi progressivamente nelle prossime settimane anche grazie all’entrata in vigore del green pass che faciliterà spostamenti e prenotazioni”.



Intanto però, come accennato, si accende l’interesse per il lungo raggio, in attesa di una riapertura anche su questo fronte. “Registriamo un considerevole incremento delle richieste - da riconfermare - per alcune destinazioni di medio e lungo raggio quali Stati Uniti, Polinesia, Dubai, Israele, Mauritius, Seychelles e Maldive ed altre ancora che speriamo di poter trasformare presto in prenotazioni”.