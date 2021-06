La speranza nelle crociere

Le crociere sono state le prime a ripartire e, malgrado ancora viaggino con il freno a mano tirato, restano una delle principali valvole di sfogo per le esigenze dei vacanzieri.

“Siamo ripartiti fin dall’agosto 2020 – ha commentato durante Bmt a Napoli il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Grazie all’effetto ‘bolla’ abbiamo offerto vacanze serene e sicure e in questo senso i porti italiani sono stati i primi a riaprire garantendo l’adeguamento ai necessari protocolli di sicurezza. Ora è tempo di ingranare una marcia in più ed è bello che la ripartenza delle fiere in presenza e del turismo organizzato avvenga proprio da Napoli”.