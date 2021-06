Tamponi per viaggiare: Veratour sigla una convenzione con Ambimed

È uno dei problemi principali per chi decide di mettersi in viaggio: il tampone prima della partenza rappresenta un adempimento che spesso, anche a causa delle tempistiche richieste, rappresenta uno scoglio per chi sceglie di prenotare. In soccorso arriva Veratour, che ha siglato una partnership con Ambimed.

Per i clienti del tour operator diretti su Baleari, Canarie e Grecia c’è infatti la possibilità di effettuare il tampone molecolare con refutazione in inglese entro 48 ore dalla partenza attraverso il network Ambimed di travel clinics, ovvero gli Ambimed Point, e dei punti di prelievo affiliati, con una rete estesa in tutta Italia.



Inoltre “per i viaggi di lungo raggio, in particolare per le proposte tailor-made - prosegue la nota di Veratour -, Ambimed propone consulenze pre-viaggio con medici specialisti in travel medicine e check up sanitari al rientro dalla vacanza”.