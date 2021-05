Mapo Travel, aumentano le prenotazioni sul Mare Italia

Riparte il Mare Italia di Mapo Travel. Il tour operator segnala un buon andamento delle prenotazioni: “Il sensibile calo del numero dei contagiati e l’allentamento delle restrizioni hanno di fatto aumentato la voglia di viaggiare degli italiani - sottolinea Barbara Marangi, general manager del t.o. -. E con la stagione estiva alle porte e le limitazioni ancora presenti per l’estero, a farla da padrone è il Mare Italia”.

Dopo un periodo di stop (nel corso del quale Mapo Travel si è dedicato alla messa a punto del prodotto e alla formazione delle agenzie), ora il tour operator è pronto per tornare alla piena operatività.



“Abbiamo ricevuto tantissime richieste nelle ultime settimane, soprattutto per le nostre strutture in Puglia e in Calabria, regioni che stanno trainando la ripresa delle prenotazioni al Sud”, aggiunge Marangi.



L’obiettivo ora, oltre a chiudere luglio e agosto in linea con lo scorso anno, è “riuscire ad allungare la stagione almeno a settembre e ottobre Siamo certi che le Mapo Experience, lanciate da poche settimane, possano favorire il turismo esperienziale anche in bassa stagione”.