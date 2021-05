Pagliara e la carta del Turchese

di Remo Vangelista

Sarà un tour operator diverso. E tornerà presto sul mercato. Giuseppe Pagliara (nella foto) scopre le carte prima dell’estate e si immagina un futuro tecnologico per Viaggi del Turchese. Brand rilevato nelle passate stagioni e oggi parte integrate di un piano di largo respiro.

Il presidente della holding Erregi (che controlla le attività della famiglia) sta mettendo ordine alle prime bozze del piano industriale che riguarderà tutto il perimetro del gruppo, da Nicolaus a Valtur, da Turchese al settore alberghiero.



I progetti

Pagliara scopre le carte raccontando a TTG Italia i progetti futuri e si immagina anche nel 2022 un hub a Milano targato Valtur. Una lunga intervista che uscirà lunedì prossimo all’interno del nostro TTG Italia Magazine. Dove si ritaglia uno spazio importante anche il brand Viaggi del Turchese che non è affatto rimasto nel congelatore. “Altro che congelato stiamo lavorando su un’idea di business innovativa – dice Pagliara – Abbiamo capito che per Turchese vi sono margini di sviluppo enormi. Parliamo di un terreno abbandonato da altri operatori nelle passate stagioni. Parlo di realtà come Inviaggi o Phone&Go. Sarà un tour operator tecnologico che lavorerà sul segmento low fare, con attenzione però ai dettagli”. Partenza prevista nei prossimi mesi.