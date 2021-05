di Remo Vangelista

Rimettere in moto 30 villaggi e affrontare trattative estenuanti con gli albergatori. Giuseppe Pagliara si è messo finalmente alle spalle un periodo complesso e ora si concentra sul business.

In questa intervista di Match Point il presidente di Erregi Holding spiega che quest’anno le vendite si sono prese qualche settimana di anticipo rispetto al 2020. Un segnale che lascia intravedere spiragli di normalità, ma serviranno altri periodi di incassi a buon ritmo.



Intanto le strutture si stanno riattivando e Pagliara si attende una risposta pronta ed efficace da parte delle agenzie di viaggi, che “oggi non devono perdere il presidio. È troppo importante per tutti che le adv siano pronte a cogliere ogni spunto di mercato”.



