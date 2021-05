Il Gruppo Royal Caribbean spera di riuscire a salpare dai porti statunitensi “Già dal mese prossimo”. In un messaggio riportato da Travelweekly, il presidente Richard Fain (nella foto) ha spiegato: "Ora possiamo affermare con un buon grado di certezza che le navi di Royal Caribbean Group opereranno dai porti statunitensi già dal prossimo mese. Il Cdc ha chiarito e aggiornato le proprie regole per consentirci di iniziare a navigare. La scorsa settimana abbiamo formalmente presentato una richiesta di autorizzazione alla navigazione e speriamo che il Cdc rilasci l’ok a breve”.

Fain ha sottolineato come il livello di dialogo tra il settore crocieristico e il Cdc nelle ultime settimane sia migliorato del "Mille per cento”. Anche la campagna vaccinale, ha ricordato il ceo, ha contribuito a ridare fiducia. Fain ha poi affermato che i marchi del Gruppo intendono vaccinare tutto il personale di bordo.



Ma mentre Celebrity Cruises e Silversea cercheranno di mantenere la soglia di ospiti vaccinati almeno al 95% del totale, Royal Caribbean International consentirà alle famiglie con bambini sotto i 12 anni, che non possono vaccinarsi, di navigare con un test Pcr negativo.

"Royal Caribbean trasporta molte famiglie e le famiglie sono importanti per noi. Su queste crociere potremmo non raggiungere la soglia del 95%, ma la stragrande maggioranza sarà vaccinata" ha detto Fain.



Il manager si è detto infine ottimista sull’esperienza che si vivrà in crociera. “Le mascherine probabilmente non saranno necessarie per i passeggeri vaccinati e, nella maggior parte dei casi, i clienti saranno in grado di organizzare le proprie escursioni seguendo le norme locali".