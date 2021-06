Royal Caribbean: al via i lavori per la nuova ammiraglia Icon of the Seas

Arriverà da Royal Caribbean una nuova spinta all’innovazione nel mondo delle crociere. È iniziata infatti oggi la costruzione della prima nave della nuova classe Icon e si chiamerà Icon of the Seas.

Con il debutto previsto nell'autunno del 2023, Icon sarà la prima delle tre navi della compagnia di crociera ad essere alimentata a Gnl (gas naturale liquefatto). Il Gnl e le applicazioni ecocompatibili aggiuntive della nave all'avanguardia, come la connessione elettrica a terra, aumenteranno l'efficienza energetica e ridurranno l'impatto di carbonio.



“I nostri decenni di lavoro nella conservazione degli oceani, nell'efficienza energetica e nel miglioramento continuo saranno evidenti in tutta Icon – ha detto il presidente e ceo Michael Bailey -. Non vediamo l'ora di rivelare altre caratteristiche rivoluzionarie che i nostri ospiti e la troupe hanno in serbo quando lei inizia a prendere forma”.