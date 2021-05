di Gaia Guarino

Avalon Waterways arriva per la prima volta sul mercato italiano con le sue crociere fluviali di lusso. Le navi destinate alla clientela in arrivo dal Belpaese saranno due, Avalon Illumination per gli itinerari sul Danubio e Avalon Visionary sul Reno.

"Avalon Waterways ha reinventato il concept delle navi da crociera creando dei boutique hotel galleggianti dal design unico", sottolinea Chiara Gobbi, ceo di Romitalia, distributore del brand Avalon Waterways per il mercato italiano.



Gli itinerari

Saranno 14 le partenze garantite nel periodo tra luglio e settembre, con il debutto programmato per il 20 luglio. Un prodotto fluviale all inclusive e Italian style da arricchire con 3 tipologie di escursioni a destinazione: Classic, Discovery e Active. "Abbiamo chiuso accordi con i principali t.o. italiani e siamo presenti nella quasi totalità delle adv", aggiunge Gobbi.



In occasione del lancio degli itinerari, sarà attiva un'offerta 'Preview', mentre per il resto della stagione si potrà usufruire di un free upgrade alla cabina Panorama, vero fiore all'occhiello della compagnia. "L'80% delle cabine appartiene alla tipologia Panorama", conclude Barbara Baldini, Product & Sales Manager di Avalon Waterways. "Ampie finestre scorrevoli e letto rivolto verso l'esterno, permettono di godere di una vista mozzafiato anche al coperto e comodamente sdraiati".