Il curioso caso del volo Malta-New York di Lufthansa

Un volo tra l’isola di Malta e New York tre volte alla settimana operato da Lufthansa. Ha del clamoroso la nuova otta annunciata dalla compagnia aerea tedesca, tanto da fare pensare al tentativo da parte dell’isola di intercettare il pubblico americano una volta ottenuto il via libera ai viaggi.

La realtà invece appare molto più prosaica anche se potrebbe essere un precedente interessante per i mesi a venire. A determinare l’avvio del collegamento, si legge su Preferente, che sarà attivo da metà giugno a ottobre, un accordo con la compagnia di crociere Viking che quest’estate riprenderà le operazioni con due navi (Sea e Venus) utilizzando La Valletta come home port.



A causa della mancanza di aerei per il lungo raggio da parte dei vettori locali Viking ha trovato l’accordo con Lufthansa per trasportare i propri clienti americani.