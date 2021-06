Long stay a Malta, voucher di 100 euro agli over 65

Malta guarda agli over 65 con un programma specifico per il quale Malta Tourism Authority ha stanziato un budget di un milione di euro.

Il piano di incentivazione mira a favorire il long stay con un voucher di 100 euro per chi, tra i turisti senior, prenota soggiorni di un minimo di 15 notti nel periodo compreso tra il 18 ottobre e il 19 dicembre 2021.



Come ottenere il voucher

Per poter approfittare dell’iniziativa i turisti interessati devono prenotare tramite un tour operator autorizzato a partire dal 5 luglio 2021. I t.o. che vogliono aderire possono contattare Mta inviando la propria domanda a marketing@visitmalta.com.



A seguito della prenotazione Mta fornirà al tour operator un codice a barre da consegnare al cliente. Egli, recandosi negli uffici di informazione turistiche (aeroporto, Indipendence Square a Victoria e Fountain Triton a Valletta) e presentando il codice a barre e un documento di identità, potrà ricevere il voucher, riscattabile nei ristoranti, nelle strutture ricettive, nei punti vendita al dettaglio e per i servizi convenzionati che supportano l’iniziativa e il cui elenco sarà presto reso pubblico.