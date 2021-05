Green Pass, passaporto europeo, protocolli per le strutture: sono questi alcuni dei temi in agenda per il Gruppo di Lavoro Mare Italia appena creato da Astoi; coordinatore del gruppo, il presidente di Nicolaus Tour Roberto Pagliara.

Durante il primo incontro l’attenzione si è focalizzata sulle criticità legate all’avvio della stagione, soprattutto in relazione alle incertezze che stanno minando le prenotazioni. “In particolare - si legge nella nota dell’associazione di categoria -, è stata evidenziata la problematica relativa alla scarsa informazione sulle modalità attuative del pass nazionale o di quello europeo, piuttosto che quella legata ai tempi della campagna vaccinale che, pur avendo subito un’accelerazione, comporta l’effettuazione del richiamo con la seconda dose e, pertanto, allunga i tempi di prenotazione”.



I protocolli per il comparto

Ma, come accennato, al centro della discussione ci sono state anche le misure di sicurezza da adottare per le strutture, con un focus particolare per la Sardegna, che nelle ultime due settimane ha visto una battuta d’arresto nelle prenotazioni. Per l’Isola, sul tavolo ci sono anche i collegamenti marittimi e aerei, per i quali “ancora non c’è chiarezza”, sottolinea Astoi.



La stima dell’associazione è di una riapertura delle strutture nei primi 20 giorni di giugno. “Lo scenario emerso dal meeting è ancora quello di un ‘percorso ad ostacoli’ - si legge ancora nella nota - che, però, non fa perdere l’ottimismo agli specialisti del prodotto, che prevedono sicuramente una stagione contrassegnata da un buon andamento. Il Gruppo si riserva di stilare un documento, da inviare alle istituzioni interessate, volto ad evidenziare le specifiche esigenze del comparto legate alla programmazione del prodotto Italia”.