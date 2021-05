di Remo Vangelista

"Siamo tornati indietro alle polemiche di qualche stagione fa. Non siamo solo incoming e alberghi, servono frontiere aperte. Con regole precise”. Un Pier Ezhaya in versione politica che si è trovato a guidare Astoi nella sua fase più complicata.

Il manager Alpitour accettando l’incarico sapeva di andare incontro a qualche stagione in salita, ma l’impresa è sempre più difficile.



Vogliamo spendere qualche parola sull’outgoing? Sembra diventata una parola da non usare…

Sono ormai settimane che sentiamo e leggiamo di aperture di Mare Italia, ma vi sono altre attività nel comparto. C’è tanto prodotto Italia tra i nostri tour operator, ma non basta e non basterà a rimettere in piedi un comparto. Credo che questo sia abbastanza chiaro.



Molte aziende che fanno outgoing scalpitano in attesa del via libera. Quanto è difficile guidare Astoi?

Ribadisco solo che turismo non è solo incoming e alberghi. Pensi a quanti tour operator fanno programmazione estera con tanti dipendenti e tante tasse da pagare. Speriamo che si allenti qualche bullone della burocrazie e dei divieti… Non possiamo andare avanti in questo modo.



Prevede tempi lunghi?

Non sono molto ottimista in fatto di tempi. Servono accordi bilaterali per sveltire l’apertura dei mercati. Guardi, vedo qualche spiraglio per il mercato Usa dove le vaccinazioni sono in fase molto avanzata e si potrebbe riaprire tra non molto.



Mar Rosso rimandato?

Era una nostra grande speranza insieme a Maldive, ma non ho sensazioni positive. Nel senso che il processo di riapertura mi pare lungo. Abbiamo purtroppo subito un certo clima ostile nelle settimane passate e ora stiamo ancora pagando. Si tratta di barriere ideologiche più che sanitarie.



La poltrona di presidente Astoi è sempre più politica e meno imprenditoria…

Chi lavora nel privato non capisce i tempi della politica. Un tempo in Astoi si discuteva di normative, trend e ricerche. Ora domina l’attesa, la politica della trattativa. Noi invece abbiamo bisogno di soluzioni e risposte rapide ma tutto è lento, stancante.