Boscolo Tours premia le prenotazioni di maggio con ‘Zero rischi’

“Un’iniziativa che premia i clienti che decidono di acquistare a maggio ed è in linea con la nostra politica focalizzata, in questo periodo, sulla sicurezza”. Salvatore Sicuso, direttore vendite Boscolo Tours (nella foto), commenta così il lancio di ‘Zero Rischi’, la promozione che consente a chi prenota un tour entro il 31 maggio di avere in omaggio l’assicurazione ‘Zero Rischi’, che comprende un aumento dei massimali per l’assistenza sanitaria, il rimborso delle penali di annullamento nel caso si sia costretti a rinunciare al viaggio per un motivo certificabile e l’indennità per interruzione anticipata del viaggio e per un eventuale prolungamento forzato del soggiorno.

Partire in sicurezza

“Una promozione - spiega Sicuso - che consente ai nostri clienti di prenotare e partire in tutta tranquillità sapendo che, se ci dovessero essere degli imprevisti, con noi non c’è alcun problema”.



Con la nuova policy 2021 'Prezzo Finito', inoltre, le quote di iscrizione, le tasse aeroportuali e l’assicurazione anche ‘rischi pandemici’ saranno incluse nel prezzo e i clienti avranno la possibilità di annullare il proprio viaggio in modo completamente gratuito e senza penali fino a 28 giorni prima della partenza qualunque sia il motivo e addirittura avere il rimborso dell’intero importo se il viaggio dovesse essere annullato per cause di forza maggiore comprovate.