Boscolo Tours riparte dai tour di gruppo 'Covid free'

Boscolo Tours riparte proponendo i suoi viaggi di gruppo nel rispetto di protocolli di sicurezza severissimi. Tutti i tour Boscolo sono Covid free: i partecipanti ai viaggi dovranno presentare o la certificazione del vaccino o un attestato che dimostri di aver già superato la malattia o effettuare un tampone rapido nelle 72 ore precedenti alla partenza. I pullman, igienizzati quotidianamente, viaggeranno con un massimo di 30 passeggeri, i posti saranno assegnati nel rispetto del distanziamento sociale, sarà obbligatorio indossare la mascherina e disinfettare le mani prima di salire.

“Il tema della sicurezza, oggi, è più che mai importante. Sta a noi garantire delle partenze covid free e assicurare una vacanza con i massimi standard di scurezza – ha spiegato Salvatore Sicuso, direttore vendite di Boscolo Tours -. Questa iniziativa offre ai clienti la possibilità di partire in tutta tranquillità, grazie alle tutele speciali previste e al rigido protocollo e rappresenta anche un importante segnale per la ripartenza del turismo”.



“L’approccio ‘Tour Covid free’ nasce dall’esigenza e dalla volontà di tutelare al massimo il cliente. Non ci bastava il protocollo di sicurezza e la formazione ai tour leader. Abbiamo fatto una scelta molto forte, quando ancora non si parlava di green pass, proprio per tranquillizzare maggiormente i nostri clienti” aggiungea Domenico Cocozza, responsabile prodotto Boscolo Tours.



I clienti che viaggiano con Boscolo Tours possono inoltre contare su un’assistenza continuativa, dal momento della partenza al ritorno.

Il t.o. offtr inoltre la possibilità di annullare il proprio viaggio senza penali fino a 28 giorni prima della partenza qualunque sia il motivo e avere il rimborso dell’intero importo se il viaggio dovesse essere annullato per cause di forza maggiore comprovate.

Con la nuova policy 2021 ‘Prezzo finito’ le quote di iscrizione, le tasse aeroportuali e l’assicurazione anche per ‘rischi pandemici’ saranno incluse nel prezzo. Con un piccolo supplemento, l'assicurazione 'Zero Rischi' comprende un aumento dei massimali per l’assistenza sanitaria, il rimborso delle penali di annullamento nel caso si sia costretti a rinunciare al viaggio per un motivo certificabile, l’indennità per interruzione anticipata del viaggio e per un eventuale prolungamento forzato del soggiorno.