Valtur con Original Marines per i bambini e l’educazione ambientale

Valtur fa squadra con Original Marines. Le due aziende hanno siglato una partnership per promuovere la libertà di espressione dei bambini e l’educazione ambientale, che si tradurrà in un programma di inziative che avranno luogo nel corso della stagione estiva.

La prima attività legata all’accordo sarà il contest instant win ‘Viaggia Original’, organizzato per i clienti Original Marines e le loro famiglie. A partire dall’11 maggio, per 15 giorni, in palio una vacanza al giorno dal valore di 1.500 euro in uno degli 11 villaggi Valtur.



Inoltre, nel corso dell’estate, in una selezione di resort Valtur, i più piccoli potranno essere protagonisti di divertenti sfilate con outfit Origina Marines, che andranno in scena nei teatri dei resort.



La sensibilizzazione sulle tematiche ambientali verrà veicolata attraverso una serie di strumenti quali una t-shirt Original Marines, in regalo per i piccoli ospiti dei villaggi Valtur, che riporterà la scritta “Today I save the world”.



“Questa partnership con Valtur, che condivide il nostro sistema di valori, ci consente di incentivare e supportare i nostri clienti in un momento ancora complicato, con la voglia di tornare al più presto alla normalità e con attenzione costante e continua alla sostenibilità – spiega in una nota Rocco Rella, marketing, e-commerce e international sales director Original Marines -. Cerchiamo di dialogare in modo sempre nuovo con chi continua a darci fiducia, proponendo iniziative attraverso cui veicolare il nostro modo di essere e di interpretare la realtà in cui viviamo. La libertà di espressione dei più piccoli è fondamentale, anche nella scelta del proprio outfit e noi cerchiamo di fornire ai nostri clienti un ventaglio di scelte che permetta a tutti di trovare il proprio stile”.



“Con grande soddisfazione lanciamo questo comarketing ambizioso e frutto di una sinergica sintonia tra due universi di marca che spingono i propri interlocutori a utilizzarli come strumenti di espressione del sé. Valtur fa del concetto di libertà il suo pillar principale: la libertà, almeno e anche in vacanza, di essere chi si vuole essere. E Original Marines ha nel proprio Dna di marca il tema dell’individualità e la legittimità di un senso personalissimo di bellezza per i bambini. Questa iniziativa l’abbiamo pensata per loro, quali futuri protagonisti liberi e consapevoli di un mondo più sano, gratificando gli adulti con un contest legato alla voglia di viaggio e al bisogno di leggerezza che è trasversale a tutte le età”, aggiunge Sara Prontera, marketing manager Valtur.



La partnership tra Original Marines e Valtur sarà supportata da un articolato piano di comunicazione multicanale.