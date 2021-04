Ponant, nuova spedizione: tra Seychelles e Zanzibar alla scoperta dell’Oceano Indiano

Una nuova spedizione nell’Oceano Indiano entra nella programmazione di Ponant. La compagnia di crociere ha annunciato l’introduzione di un itinerario che attreverserà le Seychelles e l’arcipelago di Zanzibar, a largo della Tanzania.

La crociera, operata da Le Bellot, salperà il 16 e il 28 dicembre 2020 da Mahe, per toccare 10 isole in 13 giorni. A bordo della nave di classe Ponat Explorer sarà possibile ammirare la vita sottomarina grazie alla lounge Blue Eye.



Le Bellot, riporta Travel Weekly, farà scalo nei porti di La Digue; dell’Isola di Misali e di Astove, nei cui fondali si trova il famoso ‘Muro Astove’.



Oltre ad esplorare i siti Patrimonio Unesco, tra cui l’isola di Kilwa Kisiwani, ci sarà modo per gli ospiti della nave di di avvistare la fauna selvatica locale, come le tartarughe indigene di Aldabra.