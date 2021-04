Aida Cruises punta tutto sulle crociere alle Canarie

Aida Cruises punta tutto sulle Canarie. È lì che rimarrà di base AidaPerla durante il mese di giugno con tre nuove date.

Si tratta di itinerari da 7 giorni con partenza da Las Palmas e Gran Canaria il 15, 22 e 29 maggio.



La compagnia ha alzato ulteriormente i propri protocolli di sicurezza includendo un tampone obbligatorio in aggiunta alle altre misure preventive e al distanziamento sociale.



Come riporta travelmole.com, in virtù della cancellazione delle crociere precedentemente previste a bordo di AidaPerla, i passeggeri potranno scegliere di partecipare a uno dei viaggi alle Canarie o prenotare per il futuro godendo di un piccolo sconto e del cambio gratuito. G. G.