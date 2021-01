Carnival guarda al futuro: i piani per la ripartenza

Si attestano sui 2,2 miliardi di dollari le perdite registrate nel quarto trimestre del 2020 da Carnival. Nonostante ciò, l'azienda guarda al futuro con ottimismo in quanto le prenotazioni per la prima metà del 2022 superano già quelle del 2019.

Iniziata anche la rimozione di alcune navi dalla flotta, a oggi sono già 15 le unità messe vie perché divenute poco efficienti.



Un anno, quello appena trascorso, sicuramente duro per il settore crocieristico. Carnival ha sviluppato nel frattempo protocolli specifici puntando molto su Costa e Aida con l'obiettivo di riprendere la navigazione entro fine anno verso destinazioni come Usa, Asia e Australia.



Come riporta travelmole.com, Carnival inoltre ha di recente ricevuto 2 due nuove navi e una terza arriverà durante il 2021.



Gaia Guarino