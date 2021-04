Tour operator cautamente ottimisti sulla stagione estiva in Italia. Il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana (nella foto), sottolinea come “la voglia di partire cresca ogni giorno. Il flusso di prenotazione non si è mai totalmente arrestato, anzi. Anche se procede più lentamente è sempre stato continuo. Purtroppo però, siamo ancora molto lontani dal ritmo di prenotazioni che ha caratterizzato gli anni precedenti la pandemia”.

E sul fronte voucher, “Già nel 2020 Ota Viaggi ha strutturato la propria politica aziendale che prevede il rimborso della cifra versata. Reputiamo però che altri t.o., con un numero importante di voucher da smaltire e avendo una deadline che si avvicina, siano stati costretti ad impostare delle politiche commerciali aggressive pur di risolvere questa situazione”.

I.C.