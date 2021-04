Ota Viaggi riparte dalla Puglia con il primo ‘educ-work’ della stagione

Ota Viaggi scommette sull’inizio dell’estate e riparte dalla Puglia, Sarà porprio questa regione a ospitare dal 4 al 6 giugno un ‘educ-work’ organizzato dall’operatore.

Si tratta di un appuntamento speciale dedicato agli agenti di viaggi di tutta Italia che si terrà presso il Riva Marina Resort, da venerdì 4 a domenica 6 giugno.

L'evento sarà concentrato tutto sulla sicurezza. Tutti e tre i giorni dell’’educ-work’ saranno dedicati ad illustrare agli agenti di viaggi invitati i protocolli messi in atto in vista della stagione estiva 2021. Queste regole, stilate dagli esperti del settore, hanno come obiettivo primario quello di garantire agli ospiti, non solo del Riva Marina Resort ma di tutte le oltre 80 strutture presenti nel catalogo di Ota Viaggi, un soggiorno in totale relax e sicurezza.



Tante saranno le sorprese, gli interventi e gli ospiti speciali a prendere parte alla manifestazione, che vuole dimostrare la volontà di Ota Viaggi di rimettersi in moto.