Club Med, al via oggi i Blue Days Inverno 21-22

Si apre oggi la tre giorni che Club Med riserva ai Blue Days Inverno 21-22.

Sulla scorta del successo delle ultime edizioni, anche quest’anno viene riproposta la formula che prevede offerte illimitate su tutti i resort dell’operatore anche per date chiave come Natale e Capodanno.

Per rendere più vantaggiosa l’offerta, Club Med aggiunge al 15% di riduzione garantita, una riduzione del 30% sulle tariffe Air France per volare verso alcune delle destinazioni più richieste dove sono presenti alcuni dei resort Club Med: Repubblica Dominicana, Antille Francesi (Martinica e Guadalupa) e Mauritius. Chi preferisce Club Med Seychelles (nella foto), scegliendo Qatar Airways avrà una riduzione del 20% in classe economy e del 12% in business.



L’offerta Air France per Club Med è valida per vacanze effettuate entro febbraio 2022 ed è valida anche per le vacanze Club Med estate 2021 su prenotazioni confermate entro il 6 aprile 2021.



Infine, all’assicurazione totale, sempre inclusa e annullamento senza penali fino a 45 giorni, Club Med ha aggiunto l’assicurazione Covid-19 che garantisce tranquillità per ogni imprevisto: in caso di annullamento all’ultimo minuto a causa dell’epidemia di Covid-19 il soggiorno potrà essere modificato senza penali. Se il cliente deve interrompere il soggiorno a causa di un ricovero o decesso di un parente dovuto al Covid-19 l’assicurazione si occuperà del rimpatrio con un nuovo volo e rimborsare i giorni di vacanza persi. Inoltre, in caso di positività al Covid-19 le spese mediche di ricovero, i costi di trasporto e le spese di soggiorno per un accompagnatore sono comprese.