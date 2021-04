Workcation alle Seychelles: il piano delle isole per i nomadi digitali

Hanno riaperto ai turisti il 25 marzo e ora per entrare nel loro territori basta solo un tampone negativo effettuato 72 ore prima della partenza. Le Seychelles sono pronte ad accogliere gli ospiti internazionali, cui dedicano il programma ‘Seychelles Workcation Retreat’, che unisce lavoro e vacanza in totale sicurezza, sulla scia della nuova tendenza alla ‘work on vacation’: lavorare da remoto in un luogo di vacanza.

I punti del programma

Il programma dell’arcipelago - messo a punto dal Seychelles Tourism Board (Stb), dalla Seychelles Chamber of Commerce and Industries (Scci), dal Department of Tourism, il Seychelles Investment Board (Sib) e dalla Seychelles Hospitality and Tourism Association (Shta) con il supporto delle maggiori autorità governative Workcation Retreat" - è entrato in vigore lo scorso febbraio e consentirà ai visitatori che ne faranno richiesta (attraverso un preciso iter) di lavorare a distanza alle Seychelles da un minimo di 30 giorni fino a un anno.



Il pubblico di riferimento

‘Seychelles Workcation Retreat’ si rivolge a due tipologie di visitatori: il lavoratore dipendente che lavora a distanza e il lavoratore autonomo che lavora a distanza di età compresa tra 28 e 60 anni. Possono essere singoli individui o una famiglia, che può operare al di fuori degli uffici tradizionali, con un'ampia disponibilità di reddito da spendere nel Paese.



Nell'ambito del programma la destinazione mira ad attrarre una media di 2.000 visitatori nei primi sei mesi, con una permanenza media di 60 giorni per turista. Il vantaggio per questi visitatori è che pagheranno una tariffa scontata in media del 30% su servizi e prodotti alle Seychelles.