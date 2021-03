Alla ricerca di sensazioni positive e indicazioni di fiducia da parte del mercato sulla ripartenza. È quello che ha fatto Silversea svelando al pubblico un record impressionante, ma soprattutto carico di significato per il futuro e di garanzia sulla voglia di viaggiare da parte di tutti.

Si chiama ‘South Side Story – All The World’s a Stage’ ed è la crociera intorno al mondo che la compagnia che fa parte del gruppo Royal Caribbean ha programmato e messo in vendita per il 2023. Un itinerario di altissimo livello con una durata di 139 giorni e gli stop in 66 destinazioni distribuite in 34 Paesi dei 5 continenti.



Clienti importanti

Una crociera importante che sicuramente stuzzicherà gli interessi degli appassionati del segmento e altospendenti, come è ovvio per un itinerario di questa portata e con una compagnia che guarda di default ai clienti up level.



Ebbene, in pochissime ore dall’apertura delle vendite il giro del mondo di Silversea è andato sold out. Lasciando sbalorditi gli stessi vertici della compagnia.