Silversea: tutti vaccinati a bordo per la ripartenza delle crociere

Silversea tornerà in mare con l’ammiraglia Silver Moon il prossimo mese di giugno e le crociere che verranno effettuate saranno Covid free: tutto il personale di bordo e tutti i clienti dovranno infatti essere vaccinati.

La compagnia del Gruppo Royal Caribbean riprenderà le operazioni con itinerari in Grecia che prevedono toccate anche ad Haifa in Israele e a Cipro. Il primo itinerario prenderà il via il 18 giugno con una crociera da 10 giorni.



Il protocollo sanitario verrà poi esteso a tutta la programmazione di Silversea, con l’eccezione dell’Australia, dove sono ancora in corso le trattative con le autorità locali.