Nuotare controcorrente per essere pronti ad affrontare qualsiasi scenario futuro: Danilo Curzi (nella foto), ceo di Idee per Viaggiare, riassume così la strategia aziendale messa in atto in questi mesi, indentificata con quella che lui definisce ‘la teoria del salmone’.

“In questo periodo storico che non ha bisogno di retorica per essere descritto, mi piace immaginare Idee per Viaggiare come un salmone che, nonostante tutto, intraprende un viaggio, cosciente della necessità di una metamorfosi per diventare più forte e per essere presente un domani, a prescindere dello scenario a cui andrà incontro. Ed è così che ci siamo mossi in questi mesi: siamo andati avanti, spesso anche nuotando contro corrente, per affrontare il futuro”.



L'impegno nella programmazione

Per essere pronti a fronteggiare qualsiasi scenario Idee per Viaggiare ha ampliato e rivisto la programmazione, riuscendo a realizzare progetti nati prima della pandemia e in linea con i valori e l’identità aziendale, che saranno lanciati sul mercato non appena si avvertirà una reale situazione di ripartenza. “Da tempo avevamo in cantiere la costruzione di una programmazione differente e più ampia di quella attuale; la pandemia non ci ha spinti a muoverci in altri ambiti per andare a colmare una necessità conseguente alla particolare congiuntura che stiamo vivendo, ma ci ha dato il tempo per finalizzare il tutto e chiudere i lavori. Il frutto del nostro operato è ora ultimato ma lo andremo a presentare quando saremo certi di poter realmente tornare a viaggiare, il che ci auguriamo possa avvenire il più presto possibile; noi puntiamo sulla tarda primavera”.



Il progetto tecnologico

Il t.o. ha poi investito in innovazione e tecnologia, mettendo a punto un progetto di digitalizzazione e informatizzazione che ha portato ad un nuovo Crm che consente una profilazione più puntuale e che velocizzerà tutti i sistemi interni di risposta e di personalizzazione del prodotto. “Puntiamo a una semplificazione e a una maggiore efficacia della gestione dei clienti, intesi come agenzie di viaggi, al miglioramento delle attività commerciali, comprese quelle sul territorio e al miglioramento dell’attività di marketing, soprattutto sui canali social”.



Una sede più grande

Se la pandemia ha portato ad una rivalutazione dello smart working, il t.o. ha comunque investito in una sede ancora più grande e accogliente e con servizi dedicati al benessere psicofisico dei dipendenti. Nuovi spazi sono stati incorporati alla sede preesistente e sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione; in particolare è stata realizzata una nuova e ampia area relax. “Riteniamo che il contatto quotidiano tra le persone sia l’unico modo per attivare una circolazione di idee e di informazioni capace di portare alla nascita di nuove iniziative e progetti, oltre a creare spirito di squadra, orgoglio e spirito di appartenenza”.