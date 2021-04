Idee per Viaggiare, l’America Latina entra in programmazione

L’America Latina debutta nella programmazione tagata Idee per Viaggiare. L’operatore ha inserito nell’offerta Argentina, Bolivia, Cile e Perù. Destinazioni su cui si il t.o. romano intende concentrare gli impegni nei prossimi anni.

“È da un anno che abbiamo in cantiere il lancio di destinazioni in America Latina – spiega in una nota Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare -. Nel febbraio del 2020 era stato fatto un investimento importante: allo staff si erano aggiunte cinque risorse con un solido know how proprio in queste mete. Negli ultimi mesi si è lavorato molto al fine di allineare il più possibile la programmazione con il resto della nostra offerta e oggi, fedeli ai nostri piani, siamo pronti a lanciare sul mercato queste nuove proposte”.



L'offerta

In catalogo, già da oggi, gli agenti possono trovare diversi tour nelle quattro new entry.



Sul Perù, in particolare, il t.o. intende puntare con maggiore decisione con offerte combinate (tour ed estensioni mare), visti i collegamenti con i Caraibi.



Prossimamente, la programmazione America Latina si arricchirà ulteriormente: nei piani proposte in Ecuador e Galapagos, destinazioni che potrebbero soddisfare il palato dei clienti più esigenti e degli honeymooners.



“Queste destinazioni completano la nostra già ricca gamma di proposte – precisa Curzi -. La qualità dei servizi in questi Paesi è cresciuta molto negli ultimi anni e oggi possiamo garantire ai clienti uno standard di servizio di alto livello. Gli hotel e le strutture inserite nella programmazione sono tutte selezionate personalmente da noi, con diverse esclusive per il mercato italiano. Abbiamo inoltre cercato di rivolgerci a un pubblico più variegato, mettendo a punto una linea base e la linea Itinerari D’Elite mirata alla clientela più esigente”.



Tutte le proposte sono pensate per gruppi di 10/15 persone e includono guide locali parlanti italiano.