di Oriana Davini

Una nuova sezione del sito con oltre 100 esperienze solo in Italia: è la novità targata Caldana Europe Travel.

Il t.o. di Salò, specializzato in viaggi di gruppo in Europa, ha deciso di incrementare l'offerta sulla Penisola mettendo a scaffale la possibilità di prenotare "una serie di esperienze, singole oppure inserite all'interno di un pacchetto, come voli in elicottero o degustazioni in malga - spiega il direttore commerciale, Anna Pradella (nella foto) -: è un'iniziativa nata l'anno scorso in modo specifico sul Trentino e che abbiamo deciso di estendere in tutta Italia in modo che gli individuali possano prenotare e scoprire le mille declinazioni del nostro territorio".



I viaggi di gruppo

Il focus della programmazione rimangono i viaggi di gruppo, per i quali è in arrivo il nuovo catalogo 'Viaggi Guidati Special', con oltre 300 partenze previste da aprile in Italia e in Francia, che fino all'anno scorso rappresentava la prima destinazione del t.o. per fatturato.



"Abbiamo aggiunto tour in Italia con nuovi itinerari tra cui l'Isola d'Elba, Argentario, Maremma, programmi a Parma capitale italiana della Cultura, novità in Piemonte, Val d'Aosta e Ciociaria".