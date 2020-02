Caldana Europe Travel: “Così abbiamo rivoluzionato i viaggi in pullman”

Non solo over 60 ma anche famiglie, coppie in viaggio di nozze e giovani: sono i nuovi target che acquistano i viaggi di gruppo guidati firmati Caldana Europe Travel.

Un prodotto classico che qualcuno dava per spacciato ma che se opportunatamente ritoccato riesce ad attirare anche chi non rientra nel profilo tipico dei viaggi in pullman. Tanto che, conferma Arianna Pradella (nella foto), direttore commerciale del t.o., “Nel 2019 il fatturato derivante dai viaggi di gruppo è aumentato del 20 per cento”.



Presto in adv la nuova edizione dei ‘Viaggi guidati special’, storico catalogo giunto alla 32esima edizione. “È un progetto molto calato nell’attualità perché costruiamo gli itinerari in base ai grandi eventi: quest’anno abbiamo Parma Capitale della Cultura, la Normandia per il Festival dell’Impressionismo e poi le mostre dedicate a Raffaello”.

Il catalogo include non solo viaggi in pullman ma anche formule ‘Solo tour’, “che permette ai clienti di arrivare con il mezzo da loro preferito e poi partecipare al tour di gruppo”, oppure ‘Volo più bus’, “per chi preferisce arrivare a destinazione in aereo e dopo proseguire in autobus”.

Oriana Davini