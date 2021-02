Utat Viaggi lancia i pacchetti per Expo Dubai

Una programmazione sugli Emirati Arabi, inclusi pacchetti per Expo Dubai: Utat Viaggi si prepara alla ripresa dei viaggi scommettendo su uno dei grandi eventi attesi per il 2021.

Expo Dubai, inizialmente previsto nel 2020 e poi slittato a ottobre 2021 a causa dell'emergenza sanitaria, "potrebbe essere un bel volano per le vendite - assicura Anna Prandella, direttore commerciale del t.o. -, quindi noi ci siamo già mossi inserendo una programmazione sugli Emirati, che potrebbero essere tra le prime destinazioni a riprendersi".



Già disponibile sul sito anche il nuovo catalogo relativo agli Stati Uniti, con una programmazione "molto vasta e specialistica, nella quale abbiamo implementato le proposte green: ci sono più itinerari self drive in spazi aperti, nei parchi nazionali, sulle Montagne Rocciose, senza dimenticare le proposte su New York". O. D.