Dubai incontra il trade italiano per il primo tour virtuale dell'Expo

di Adriano Lovera

Dubai sta riaprendo. E se ancora oggi sono in vigore restrizioni per i viaggi leisure verso l’emirato, la previsione è di arrivare liberi da vincoli per l’Expo, il grande evento mondiale previsto dal 1 ottobre al 31 marzo 2022.

Dubai Tourism ha coinvolto il trade nel primo “tour virtuale” dell’Expo, dove ormai sono in via di conclusione i lavori per la gran parte delle attrazioni, come il grande padiglione tematico “Terra”, il suggestivo Al Wasl Plaza, fino al The Rove Hotel (312 camere e 19 suite), l’unico albergo interno all’area dell’esposizione.



Sarà la prima edizione in cui ciascuno dei 190 Paesi partecipanti avrà un proprio padiglione, compreso quello italiano. Durante il tour, gli organizzatori hanno ricordato che a fronte dei prezzi ufficiali dei biglietti d’ingresso già comunicati (32 dollari per un giorno, 70 per tre giorni), i ticket per gruppi, riservati agli operatori turistici, sono naturalmente più convenienti.