A fronte del periodo di stop, Norwegian Cruise Line ne approfitta per implementare i propri piani strategici e guardare al futuro. Grande attenzione su mercato europeo, molto importante per l'azienda.

"Non vogliamo diventare una compagnia con un prodotto da mass market", spiega Kevin Bubolz, managing director Europe. "Desideriamo posizionarci in cima a quello che possiamo definire un mainstream market, pertanto non spingeremo i prezzi verso il basso". L'obiettivo infatti, è quello di mantenere uno standard qualitativo elevato che consenta agli adv di guadagnare anche di più attraverso la vendita delle crociere Ncl.



Ancora dubbi invece sulla data di ripartenza. "Riprendere in estate proprio con l'Europa ci piacerebbe", conclude Bubolz, "ma aspettiamo di avere maggiori certezze. Siamo in attesa di aggiornamenti".



Gaia Guarino