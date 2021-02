Norwegian Cruise Line proroga lo stop alle crociere fino a fine maggio

Stop fino a fine maggio. Arriva un’ulteriore rinvio per la ripresa delle crociere targate Norwegian Cruise Line, che coinvolge anche le partenze degli itinerari delle navi di Oceania Cruises e Regent Seven Seas.

L’emergenza Covid non molla ancora la sua presa e il gruppo crocieristico opta per una decisione prudente, in linea con le indicazioni arrivate dallo U.S. Centers for Disease Control and Prevention.





“La gocietà continuerà a lavorare in tandem con il governo e le autorità sanitarie pubbliche e i suoi consulenti esperti di Healthy Sail Panel – si legge in una nota - per adottare tutte le misure necessarie per proteggere i suoi ospiti, l'equipaggio e le comunità visitate”.