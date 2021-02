San Marino Viaggi e Vacanze: nuovo catalogo dedicato ai 'Viaggi di Gruppo Adulti'

San Marino Viaggi e Vacanze riparte presentando il catalogo ‘La Grande Guida dei Viaggi di Gruppo Adulti – 2021’.

Quest’anno più che mai più il t.o. vuole continuare ad affermare la propria presenza sul mercato con l’uscita di un nuovo catalogo adulti che riporta diverse novità.

“Con questo confidenziale proponiamo destinazioni extra europee mai trattate prima, nuove esperienze tematiche e tour artistici, culturali e naturali in Italia ed Europa ed una serie di tour a carattere religioso: il tutto a prezzi davvero competitivi – afferma il direttore generale, Alberto Gandino –. Vogliamo affiancare i nostri partner nella ricerca di strutture ricettive, ristoranti, visite guidate e trasporti, ascoltando ogni loro esigenza. Il nostro team di esperti è pronto per rispondere a qualsiasi tipo di informazione, a ricevere richieste e a lavorare con i nostri clienti e per i nostri clienti per poter ripartire insieme più forti di prima”.



Il nuovo catalogo sarà disponibile online in formato digitale e scaricabile sul sito del tour operator www.sanmarinoviaggivacanze.com previa iscrizione in pochi e semplici passi ad un’area riservata, che permetterà alle adv di consultare tutti i confidenziali San Marino Viaggi e Vacanze.