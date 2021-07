San Marino Viaggi e Vacanze aggiunge il servizio voli

San Marino Viaggi e Vacanze continua sulla via dell’implementazione dei servizi. Il tour operator, specializzato sul mercato italiano nel segmento gruppi, aggiunge alla sua offerta, oltre ai servizi di terra, il servizio voli.

Da oggi è possibile infatti prenotare attraverso l'ufficio dedicato anche voli di linea e low cost in Italia, Europa e nel mondo.



Il direttore generale Alberto Gandino ha commentato: “In questo momento storico, le agenzie di viaggi hanno sempre più la necessità di essere affiancate da una partner che le supporti a tutto tondo, per tutti i servizi attinenti il viaggio ed è per questo che abbiamo deciso di occuparci anche dei voli".

Le tariffe non prevedono alcuna fee per persona o per gruppo e sono incluse nel pacchetto.